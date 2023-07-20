Движение по крымской трассе «Таврида» возобновили

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В Кировском районе Крыма возобновлено движение по трассе «Таврида» после пожара на полигоне. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе возобновлено», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

О перекрытии «Тавриды» стало известно вчера. Глава Республики сообщил, что причиной этого стал пожар на полигоне в Кировском районе Крыма. Понадобилась временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов.

Ранее Аксенов пообещал президенту России Владимиру Путину, что ситуация с пожаром нормализуется в течение суток.