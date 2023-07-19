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Аксенов заверил, что ситуация с пожаром на полигоне в Крыму нормализуется в течение суток

Анастасия Бобылева
21:40 19.07.2023
Глава Крыма заявил, что в результате пожара никто не пострадал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глава Крыма Сергей Аксенов доложил российскому президенту Владимиру Путину о ситуации с возгоранием на полигоне в Крыму. Он заверил, что сейчас все под контролем.

«По данной ситуации все находится под контролем. Жертв и пострадавших нет, разрушений нет», - сказал чиновник.

По словам Аксенова, часть трассы «Таврида» была перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Также в результате инцидента пришлось эвакуировать около 2 200 человек из четырех соседних сел.

Глава республики добавил, что из-за возгорания часть боеприпасов, хранящихся на полигоне, сдетонировала. Однако власти надеются, что уже в течение суток благодаря принимаемым мерам ситуация «вернется в нормальное русло».

Российский президент поручил выяснить причины пожара, а также призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей.

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