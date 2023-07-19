В Крыму перекрыта трасса «Таврида» из-за пожара в Кировском районе

Более двух тысяч человек планируется эвакуировать из зоны, где произошел пожар.

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Трассу «Таврида» перекрыли в Крыму из-за пожара в Кировском районе. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также добавил, что планируется эвакуация людей из территории, прилегающей к зоне, где произошел пожар.

«Планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов - это более двух тысяч человек», - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов также сообщил, что на месте инцидента развернут оперативный штаб, работают все профильные службы.