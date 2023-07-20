Пожизненное заключение получил совершивший тройное убийство под Воронежем Мирской

Виктор Мирской в сентябре 2021 года убил троих знакомых односельчан, а после взорвал входную дверь отдела полиции.

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Виктор Мирской, обвиняемый в убийстве троих знакомых в селе Волчанское Воронежской области и нападении на отдел МВД в городе Лиски, сядет на пожизненный срок. Об этом сообщила прокуратура области РИА Новости после заседания суда.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания: три года в тюрьме, затем в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 220 тысяч рублей», - приводит издание слова представителя прокуратуры.

Мирской совершил преступление 16 сентября 2021 года. Сначала мужчина застрелил из карабина своих знакомых односельчан: женщину, мужчину и ребенка. Позже он взорвал входную дверь отдела МВД. В результате подрыва был ранен один полицейский.

Напомним, что 54-летнего Виктора Мирского искали по всей Воронежской области после совершения преступления и даже объявили план-перехват. В итоге мужчина был задержан в десятках километрах от своего дома во время езды по открытому полю.

В начале июля 2023 года присяжные Воронежского областного суда признали Мирского виновным в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в городе Лиски.