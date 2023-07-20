В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пожизненное заключение получил совершивший тройное убийство под Воронежем Мирской

Елизавета Егорова
16:26 20.07.2023
Виктор Мирской в сентябре 2021 года убил троих знакомых односельчан, а после взорвал входную дверь отдела полиции.
Пожизненное заключение получил совершивший тройное убийство под Воронежем Мирской
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Виктор Мирской, обвиняемый в убийстве троих знакомых в селе Волчанское Воронежской области и нападении на отдел МВД в городе Лиски, сядет на пожизненный срок. Об этом сообщила прокуратура области РИА Новости после заседания суда.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания: три года в тюрьме, затем в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 220 тысяч рублей», - приводит издание слова представителя прокуратуры.

Мирской совершил преступление 16 сентября 2021 года. Сначала мужчина застрелил из карабина своих знакомых односельчан: женщину, мужчину и ребенка. Позже он взорвал входную дверь отдела МВД. В результате подрыва был ранен один полицейский.

Напомним, что 54-летнего Виктора Мирского искали по всей Воронежской области после совершения преступления и даже объявили план-перехват. В итоге мужчина был задержан в десятках километрах от своего дома во время езды по открытому полю.

В начале июля 2023 года присяжные Воронежского областного суда признали Мирского виновным в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в городе Лиски.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:26 В стране и мире
Пожизненное заключение получил совершивший тройное убийство под Воронежем Мирской
15:35 В стране и мире
Госдума приняла закон, разрешающий силовикам пресекать движение беспилотников
14:20 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили об отражении 20 украинских атак за сутки
13:48 В стране и мире
Путин продлил специальные экономические меры по ввозу и вывозу сырья до конца 2025 года
12:41 В стране и мире
МИД РФ сообщил о завершении работы СКЦ по зерновой сделке в Турции
Популярное
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Видео
Путин рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Савельевым из-за западных самолетов
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Журналистка из США увидела пророчество войны в Косово в серии «Симпсонов»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.