Напавшего на отдел полиции в городе Лиски Виктора Мирского присяжные признали виновным

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Воронежский областной суд признал виновным Виктора Мирского в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в городе Лиски в осенью 2021 года, где он ранил двух сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявили в прокуратуре региона.

«В Воронежском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по резонансному уголовному делу в отношении 55-летнего Виктора Мирского», - цитирует ТАСС ведомство.

Кроме того представитель прокуратуры по Воронежской области заявил, что теперь суду предстоит вынести приговор.

Ранее обвиняемый в убийстве трех жителей города Лиски Воронежской области Виктор Мирской оказал сопротивление сотрудникам полиции в ходе его задержания. Мужчина несколько раз выстрелил в полицейских. Для поиска злоумышленника был объявлен план-перехват по всей Воронежской области.