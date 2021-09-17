Преступник из Лисок: мужчина пожалел свою корову и убил семью, которой он когда-то ее продал

Оказавшему сопротивление полиции при задержании в городе Лиски жителю Воронежской области оказывают медицинскую помощь. После того, как он несколько раз выстрелил в правоохранителей, ранение в итоге преступник получил сам. Сейчас он находится больнице.

54-летнего Виктора Мирского подозревают в нападении на отдел полиции и убийстве трех жителей поселка, в котором он проживает. Для его поисков по всей Воронежской области объявили план-перехват. Задержали мужчину в нескольких десятках километров от места жительства, когда он ехал по бездорожью через открытое поле.

Уходя от погони, беглец врезался в скирд сена. В содержимом багажника его автомобиля оказались нарезной карабин, гладкоствольный карабин, магазины для оружия и патроны разных калибров.

«Сегодня и вчера спецслужбы внимательно изучали его дом, работали кинологи, саперы. Что именно нашли - официально не заявляли, но просто так такое количество сотрудников не стягивают», - рассказала начальник ОИиОС ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Дом задержанного находится в поселке Волчанский, где накануне была убита семья. Их расстреляли. Хладнокровно. Говорят, убийца мог пройтись по улице с ружьем.

«Мы все в шоке вообще... Это работящие люди, скотину держат!», - делится жительница села Волчанское, говоря об убитых.

В поселок Волчанский погибшая семья переехала около 30 лет назад и занималась фермерством. Год назад они купили у соседа корову. Того самого, которого сегодня задержали. Он якобы пытался конфликтовать с семьей. Говорят, причина была как раз в корове. Мужчина продал новым приезжим животное, а потом был недоволен его содержанием.

Убийство семьи произошло накануне, ранним утром. Потом предполагаемый убийца доехал до города Лиски, также в Воронежской области, где произошел подрыв отделения полиции. Уличные камеры видеонаблюдения все зафиксировали: как подрыватель был экипирован, одет в камуфляж, бронежилет, и шлем с защитным стеклом, на поясе боеприпасы. Позже выяснится, что это была экипировка для игры в страйкбол.

Мужчина заложил взрывчатку и отошел в сторону. От взрыва осколки двери разлетелись на несколько метров. 26-летний работник патрульно-постовой службы получил ранение в ногу. Следователи работали всю ночь, искали зацепки, чтобы выйти на след подозреваемого. Он приехал в отделение полиции на своей «Ниве», и на ней же и скрылся.

Именно по машине нападавшего Виктора Мирского и вычислили. К поискам был подключены даже вертолеты. В школах и детсадах сейчас усилили охрану. В регионе временно ввели запрет на продажу огнестрельного оружия. Дело об убийстве семьи находится на контроле в Центральном аппарате следственного комитета.