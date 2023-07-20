В МВД заявили, что показатель раскрываемости дел об убийствах достиг исторического максимума

В 2023 году в России снизилось количество преступлений. Официальный представитель МВД Волк заявила, что число грабежей упало на 25%, а изнасилований - на 9,6%.

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Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что на данный момент в России раскрываемость дел об убийствах и покушениях на убийства составляет 99%. Волк добавила, что эта отметка обновила исторический максимум.

«Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%», - заявила представитель МВД.

Кроме того, в 2023 году в России уменьшилось количество преступлений: число грабежей снизилось на 25%, краж - на 17,6%, убийств и покушений на убийство - на 2,1%, а изнасилований и покушений на изнасилование - на 9,6%.

Ранее стало известно, сто Следственный комитет раскрыл убийство ребенка в парке на севере Москвы. К преступлению оказался причастен друг убитого 2010 года рождения.

Напомним, что тело 11-летнего подростка нашли вчера в парковом колодце с 12 ножевыми ранениями. Ребенок пошел на прогулку в парк со своим другом, но так и не вернулся домой.