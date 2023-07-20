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Власти Москвы предупредили о приближающихся дождях с грозами

Вероника Волосунова
14:17 20.07.2023
Во второй половине дня 20 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду.
Власти Москвы предупредили о приближающихся дождях с грозами
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Вечером 20 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидаются кратковременные дожди, гроза. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду», - следует из сообщения

Москвичей попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не ставить на стоянку вблизи них машины.

Ранее в Москве из-за мощного ливня повалило 57 деревьев, поврежденными оказались 55 автомобилей. Из-за обильных осадков на некоторых улицах столицы людям приходилось снимать обувь и босиком переходить бурлящие потоки, а машинам буквально «плыть» по дорогам.

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