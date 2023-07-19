В Москве из-за непогоды повалены 57 деревьев, повреждены 55 автомобилей
В Москве прошел сильный ливень с грозой, который сопровождался сильными порывами ветра.
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
В Москве из-за непогоды повалены 57 деревьев и повреждены 55 автомобилей. Об этом сообщили в экстренных службах.
«В Москве повалены 57 деревьев и повреждены 55 автомобилей», - цитирует РИА Новости собеседника.
Ранее Городское хозяйство столицы сообщало о второй волне сверхинтенсивных осадков. В Москве вчера прошел сильный ливень с грозой, который сопровождался сильными порывами ветра.