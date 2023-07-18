Вторая сверхинтенсивная волна осадков началась в Москве

По данным городского хозяйства Москвы, вторая волна осадков в городе может быть интенсивнее первой.

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В Москве началась вторая волна сверхинтенсивных осадков. Городское хозяйство столицы сообщает, что она может быть даже сильнее, чем первая.

«Начинается вторая волна сверхинтенсивных осадков. Она может быть более интенсивной, чем предыдущая», - написало Городское хозяйство Москвы в своем Telegram-канале.

На данный момент большая часть осадков ушла в ливневую сеть. Если ее будет недостаточно для ликвидации последствий, оперативный пропуск воды обеспечат бригады ГУП «Мосводосток».

В сообщении также предупреждают о возможных порывах ветра до 20 метров в секунду. Москвичей просят стараться не выходить из дома, а также не стоять и не парковаться под деревьями.

Ранее стало известно, что в столице отменили или задержали почти 30 авиарейсов. Причиной этого стал мощный ливень с грозой, начавшийся в Москве в середине дня.