МО РФ: по объектам в районах Одессы и Ильичевска нанесены удары возмездия высокоточным оружием

Кроме этого, в районе Николаева уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов.

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Минобороны России заявило о продолжении ударов возмездия высокоточным оружием по объектам на Украине. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевск Одесской области», - заявил он на брифинге.

Также представитель российского оборонного ведомства рассказал об уничтожении объектов топливной инфраструктуры и складов боеприпасов противника в районе Николаева. В результате ночного удара были поражены все назначенные объекты.

Конашенков отчитался о попытках киевских формирований вести наступательные действия на трех направлениях: Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком. Только на Донецком направлении российские бойцы отбили 16 украинских атак. В ходе боев суточные потери противника на этом направлении превысили 210 человек. Помимо живой силы, уничтожены несколько единиц техники, включая американскую буксируемую гаубицу М777, а также несколько советских самоходных и буксируемых гаубиц.

Ранее корреспондент Максим Низкодубов в сюжете «Звезды» рассказал, как морпехи-тихоокеанцы приварили к МТ-ЛБ 57-мм пушку, таким образом превратив тягач в легкую САУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.