В Минобороны России сообщили об отражении 20 украинских атак за сутки

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Минобороны России сообщает об успешном отражении двадцати украинских атак за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

На Донецком направлении противник провел 16 безуспешных атак. Они произошли в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, а также севернее Клещеевки.

На Краснолиманском направлении натиск врага был отбит дважды - неприятель пытался атаковать северо-западнее населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР).

Кроме этого, две украинские атаки были отражены на Южно-Донецком направлении - противник безуспешно пытался пробиться в района населенных пунктов Старомайорское и Урожайное (ДНР).

Также Игорь Конашенков заявил, что по объектам в районах Одессы и Ильичевска были нанесены удары возмездия высокоточным оружием. Досталось и топливной структуре врага, а также складам снарядов в районе Николаева. Уточняется, что все назначенные объекты были поражены.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.