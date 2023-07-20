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Морпехи-тихоокеанцы приварили к МТ-ЛБ 57-мм пушку и громят врага в зоне спецоперации

Максим Низкодубов
13:21 20.07.2023
57-мм пушка входила в зенитный артиллерийский комплекс С-60. После установки на МТЛБ, тягач по сути превратился в легкую САУ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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По лесной просеке на внушительной скорости, обходя свисающие ветви деревьев, экипаж многоцелевого транспортера возвращается с боевого задания. Интересная деталь в кормовой части легкобронированного тягача - зенитная пушка, не предназначенная для такого типа техники.

Уже в полевом лагере бойцы добровольческого отряда «Тигр» из бригады морпехов Тихоокеанского флота демонстрируют своего «Франкенштейна». На базу гусеничного транспортера наши умельцы самостоятельно приварили зенитную пушку С-60.

Из-за увеличившейся нагрузки на корпус бронемашины, конструкцию пришлось усиливать своими силами прямо в полевых условиях, применяя навыки сварочного дела, полученные еще на гражданке.

Теперь эта модернизированная МТ-ЛБ, которую бойцы ласково прозвали «Василек». Она способна перевозить личный состав и прикрывать его пулеметным огнем во время эвакуации, переброски или высадки, а также наносить артиллерийские удары по легкобронированной технике и скоплению живой силы противника на расстоянии до шести километров.

Ранее, на другую МТ-ЛБ бойцы отряда «Тигр» установили 120-мм миномет и даже успешно его опробовали в бою. За последнее время из обоих орудий добровольцы сумели уничтожить автоматические гранатометы противника, их полевой лагерь и удержать оборону своего участка от наступления украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Конструкторскую смекалку «тигровцы» и дальше планируют применять в боевых условиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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