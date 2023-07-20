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В ГИБДД рассказали, в каком случае разрешается ездить вдвоем на электросамокатах

Игнат Далакян
13:09 20.07.2023
Представитель ГИБДД сообщил, что частым правонарушением является поездка вдвоем на электросамокатах, конструкция которых для этого не предназначена.
В ГИБДД рассказали, в каком случае разрешается ездить вдвоем на электросамокатах
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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В правилах дорожного движения Российской Федерации содержится норма, позволяющая передвигаться на электросамокатах вдвоем и других средствах индивидуальной мобильности в случае, если конструкция предусматривает такую возможность. Об этом рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктор Стельмах.

«Одним из часто выявляемых правонарушений является то, что люди ездят вдвоем на электросамокате, не предназначенном для этого», - проицитировал ТАСС Стельмаха.

Однако, он также добавил, что не знает о таких средствах индивидуальной мобильности, конструкция которых позволяет передвигаться нескольким людям одновременно.

Ранее в Государственной думе России предложили снизить максимально допустимую скорость для электросамокатов. Нижняя палата российского законодательного органа выступила за снижение скорости движения вне проезжей части с 25 до 20 км/ч.

До этого в МЧС РФ рассказали, как можно потушить загоревшийся аккумулятор электросамоката. Ведомство объяснило, что такой пожар можно потушить лишь погружением батареи в воду.

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