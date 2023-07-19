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В Госдуме предложили снизить для некоторых электросамокатов максимально допустимую скорость

Марина Крижановская
00:33 19.07.2023
Для оборудованных литыми бескамерными шинами электросамокатов предлагается снизить скорость с 25 до 20 километров в час.
В Госдуме предложили снизить для некоторых электросамокатов максимально допустимую скорость
© Фото: Alexander Legky, Саша Легкий Global Look Press
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В нижней палате парламента - Госдуме РФ - обратились к Минтрансу с предложением снизить предельно допустимую скорость для электросамокатов.  В частности, речь идет об оборудованных литыми бескамерными шинами.

Предлагается ограничить их скорость движения вне проезжей части с 25 до 20 километров в час. Также предлагается снизить максимально допустимую скорость движения на проезжей части.

С обращением к главе Минтранса Виталию Савельеву выступил депутат Госдумы Василий Власов. Часть его обращения приводит RT.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность снижения для электросамокатов с литыми бескамерными шинами предельно допустимой скорости движения вне проезжей части с 25 до 20 километров в час, а также рассмотреть вопрос о снижении максимально допустимой скорости движения на проезжей части», - сообщает СМИ.

Депутат Власов объяснил, чем вызвано опасение в отношении электросамокатов с литыми бескамерными шинами. Он отметил, что они имеют слабое сцепление с дорогой, меньшую маневренность, жесткую амортизацию и более уязвимы на скользящих поверхностях, например, во время дождя.

В мае этого года в Госдуме уже предлагали ограничить скорость электросамокатов до 15 километров в час. Парламентарии предложили на уровне программного обеспечения ограничить скорость электросамокатов, запретить езду на них по пешеходным улицам и пользоваться такими средствами передвижения лицам до 18 лет. Данные меры было предложено применять и к курьерам.

Также мы сообщали, что для электросамокатчиков в КоАП России могут внести штрафы за нарушение ПДД.

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