В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МЧС рассказали, как потушить загоревшийся аккумулятор электросамоката

Сергей Лебедев
03:45 15.07.2023
Чтобы избежать возгорания, необходимо контролировать процесс зарядки.
В МЧС рассказали, как потушить загоревшийся аккумулятор электросамоката
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

Повреждение литий-ионных аккумуляторов может стать причиной возгорания электросамоката. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что потушить такой пожар можно лишь погружением батареи в воду.

Чтобы избежать происшествия, необходимо контролировать процесс зарядки электросамоката. Делать это лучше в прохладном месте.

«Отвод тепла поможет предупредить перегрев батареи», -утверждают специалисты.

Напомним, ранее сообщалось, что Минпромторг России прорабатывают вопрос обязательной сертификации электросамокатов. Утверждается, что сейчас  нормативная правовая среда, регулирующая производство и эксплуатацию, недостаточно развита.

Также в России рассматривают возможность ограничить скорость электросамокатов. Новый стандарт разрабатывают Минпромторг, Дептранс и технический комитет по стандартизации «Дорожный транспорт».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:13 В стране и мире
Видео
«Громит весь мир, как слепой Самсон»: бельгийский журналист объяснил, почему ВПК США требует новых жертв
20:09 В стране и мире
Помощница Краско рассказала, что у актера начались галлюцинации
19:24 В стране и мире
Предполагаемому убийце Ржицкого предъявили обвинение по двум статьям
20:23 В стране и мире
Видео
Суд отказался переводить мужа блогера Лерчек под домашний арест
18:41 В стране и мире
Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины
Популярное
Видео
Путин: Россия приобретала технологии за рубежом как в супермаркете готовых решений
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Shot: у Татьяны Васильевой поражены легкие
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Видео
МО РФ показало видео с принятой от ЧВК «Вагнер» военной техникой
Видео
Поезд сбил двух человек на платформе Лось в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.