В МЧС рассказали, как потушить загоревшийся аккумулятор электросамоката

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Повреждение литий-ионных аккумуляторов может стать причиной возгорания электросамоката. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что потушить такой пожар можно лишь погружением батареи в воду.

Чтобы избежать происшествия, необходимо контролировать процесс зарядки электросамоката. Делать это лучше в прохладном месте.

«Отвод тепла поможет предупредить перегрев батареи», -утверждают специалисты.

Напомним, ранее сообщалось, что Минпромторг России прорабатывают вопрос обязательной сертификации электросамокатов. Утверждается, что сейчас нормативная правовая среда, регулирующая производство и эксплуатацию, недостаточно развита.

Также в России рассматривают возможность ограничить скорость электросамокатов. Новый стандарт разрабатывают Минпромторг, Дептранс и технический комитет по стандартизации «Дорожный транспорт».