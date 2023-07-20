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В Центре Грабаря рассказали, что будут делать с «Троицей» Рублева

Вероника Волосунова
13:18 20.07.2023
В Центре Грабаря сообщили, что приложат все усилия, чтобы следующие 500 лет икона была жива.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Икона «Троица» Андрея Рублева доставлена во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря, ящик с ней вскроют сегодня. Об этом сообщает представитель центра.

«Доехала. Ящик с иконой привезли в центр Грабаря. Сегодня ящик будут вскрывать. Есть музейные нормы, прописанные во всех инструкциях, что ящик после транспортировки сразу же вскрывать нельзя. Соответственно мы выдержали определенное время», - рассказали в центре.

В Центре Грабаря обратили внимание, что абсолютно все действия регламентируются правилами - как перевозить, в каком виде, в какой упаковке, каким должен быть климат после перевозки. Ящик с иконой вскроют сегодня, затем будет проведен тщательный осмотр состояния святыни, по результатам которого в центре соберут реставрационный совет, чтобы определить дальнейшие мероприятия.

«Все сроки будет диктовать сам памятник, мы не можем сказать, что это будет ровно год ни днем больше ни днем меньше. Никто не собирается править пятилетку за три года. Все это прекрасно понимают, в том числе представители РПЦ. У всех задача одна - сохранять памятник. Вот мы прилагаем все усилия, чтобы еще следующие 500 лет памятник был жив», - заключили в центре Грабаря.  

Ранее стало известно, что в Центре Грабаря подготовили для «Троицы» Рублева помещение с регулируемым климат-контролем, системой газового пожаротушения и специальным световым режимом.

Договор о передаче Третьяковской галереей «Троицы» Рублева в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой Лавре был подписан 12 июля текущего года.

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