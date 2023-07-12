Опубликованы кадры подписания договора о передаче «Троицы»
Сайт Московского патриархата Русской Православной Церкви опубликовал кадры подписания договора между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование иконы «Троица» Рублева.
Под документом поставили подписи Патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ранее сообщалось, что икону «Троица» Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой Лавре. Церемония подписания договора прошла в среду, 12 июля, в здании Санкт-Петербургской митрополии.
В научно-реставрационном центре Грабаря «Звезде» сообщили, что образ предположительно перевезут из храма Христа Спасителя после 19 июля. В центре для иконы подготовлено специальное помещение с регулируемым климат-контролем, системой газового пожаротушения и специальным световым режимом.
Куда именно отправится икона из храма Христа Спасителя - там пока не знают.