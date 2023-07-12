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В Центре Грабаря подготовили для «Троицы» помещение с системой газового пожаротушения

Владимир Рубанов
18:31 12.07.2023
Куда именно перевезут образ из храма Христа Спасителя - в центре пока не знают.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: patriarchia.ru
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В научно-реставрационном центре Грабаря прокомментировали сообщение о том, что икону «Троица» Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет.

Сейчас образ по-прежнему находится в храме Христа Спасителя, как и находился начиная с 4 июня, сообщил «Звезде» представитель центра. Сегодня был просто подписан договор о передаче из Третьяковской галереи в ведение Троице-Сергиевой лавры. Подписание этого договора не влечет за собой немедленной перевозки иконы куда-либо. Предполагается, что ее перевезут из храма Христа Спасителя после 19 июля, сообщили в центре.

В центре Грабаря для иконы подготовлено специальное помещение с регулируемым климат-контролем, системой газового пожаротушения и специальным световым режимом.

Куда именно перевезут образ из храма Христа Спасителя - там пока не знают.

Ранее сообщалось, что икону «Троица» Андрея Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой Лавре. Соответствующий договор Лавра подписала с Третьяковской галереей.

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