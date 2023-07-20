Дядя потерявшей родителей в теракте на Крымском мосту девочки рассказал о ее состоянии

В настоящее время подросток находится в Краснодаре в больнице.

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Родственник девочки-подростка, оставшейся сиротой после теракта на Крымском мосту, рассказал о ее состоянии. По словам дяди девочки, она чувствует себя гораздо лучше и находится в краснодарской больнице. Об этом он сообщил «360».

«У племянницы стабильное состояние. Чувствует себя гораздо лучше. Сейчас она находится в больнице в Краснодаре», - цитирует его телеканал.

Сутками ранее сообщалось, что девочка находится в стабильном состоянии, самостоятельно пришла в сознание.

После этого стало известно, что подростка будут лечить в Москве. Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников тогда отметил, что состояние 14-летней девочки стабильное, без отрицательной динамики.