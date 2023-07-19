Девочку, чьи родители погибли на Крымском мосту, будут лечить в Москве

Глава Минздрава Белгородской области сообщил, что дочь погибших на Крымском мосту мужчины и женщины отправят в Москву.

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Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что 14-летнюю девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту и пережившую смерть родителей, перевезут в Москву. Во время прямого эфира в своем Telegram-канале он ответил на вопрос о транспортировке ребенка в столицу для дальнейшего лечения.

«Да, будут, ее состояние стабильное, без отрицательной динамики», - заявил Иконников.

Ранее сообщалось, что девочка, пострадавшая во время теракта, находится в стабильном состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе Детской краевой клинической больницы Минздрава Краснодарского края.