Черчесов отправлен в отставку после вылета «Ференцвароша» из Лиги Чемпионов

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Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера венгерского футбольного клуба «Ференцварош». Данное решение принял президент клуба Габор Кубатов. Об этом он написал в своей соцсети, его слова приводит РИА Новости.

«Результат моей личной беседы со Станиславом Черчесовым - мы больше не работаем вместе», - цитирует его агентство.

Отмечено, что исполняющим обязанности главного тренера будет Чаба Мате. В среду, 19 июля, «Ференцварош» уступил со счетом 0:3 фарерскому «Клаксвику». Как итог - венгерская команда не смогла попасть во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

В начале декабря 2021 года появилась информация, что Станислав Черчесов может возглавить футбольную сборную Венгрии. И уже 20 декабря стало известно, что Черчесов назначен главным тренером венгерского «Ференцвароша».