Черчесов стал главным тренером венгерского «Ференцвароша»

Российский тренер Станислав Черчесов, в прошлом возглавлявший сборную России по футболу, стал наставником футбольного клуба из Будапешта «Ференцварош». Соответствующее сообщение опубликовано на странице венгерцев в Twitter.

«Станислав Черчесов - новый главный тренер футбольной команды "Ференцвароша"», - говорится в сообщении.

Черчесов являлся наставником российской сборной с августа 2016 года по июль 2021 года. Под руководством тренера команда дошла до четвертьфинала мирового футбольного первенства 2018 года. На чемпионате Европы - 2020 игроки не смогли выйти в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе.