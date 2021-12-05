СМИ: Черчесов может возглавить футбольную сборную Венгрии
В ноябре бывший главный тренер заявил о готовности возглавить сборную Польши, а также вернуться в национальную команду России.
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Венгрии. По сообщениям сетевого издания «РБ Спорт», кандидатуру Черчесова сейчас рассматривают спортивные функционеры европейской страны.
Сам 58-летний специалист имеет сразу несколько вариантов продолжения своей тренерской карьеры, добавило издание.
Станислав Черчесов стоял у руля сборной России с августа 2016 года по июль 2021 года. Под руководством Станислава Саламовича сборная страны дошла до четвертьфинальной стадии чемпионата мира 2018 года. На чемпионате Европы 2020 сборная Черчесова заняла последнее место в группе.