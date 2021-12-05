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СМИ: Черчесов может возглавить футбольную сборную Венгрии

Ян Брацкий
16:13 05.12.2021
В ноябре бывший главный тренер заявил о готовности возглавить сборную Польши, а также вернуться в национальную команду России.
СМИ: Черчесов может возглавить футбольную сборную Венгрии
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Венгрии. По сообщениям сетевого издания «РБ Спорт», кандидатуру Черчесова сейчас рассматривают спортивные функционеры европейской страны.

Сам 58-летний специалист имеет сразу несколько вариантов продолжения своей тренерской карьеры, добавило издание.

Станислав Черчесов стоял у руля сборной России с августа 2016 года по июль 2021 года. Под руководством Станислава Саламовича сборная страны дошла до четвертьфинальной стадии чемпионата мира 2018 года. На чемпионате Европы 2020 сборная Черчесова заняла последнее место в группе.

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