Спорт СМИ: Черчесов может возглавить футбольную сборную Венгрии Ян Брацкий В ноябре бывший главный тренер заявил о готовности возглавить сборную Польши, а также вернуться в национальную команду России. © Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress Читайте нас на: Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Венгрии. По сообщениям сетевого издания «РБ Спорт», кандидатуру Черчесова сейчас рассматривают спортивные функционеры европейской страны. Сам 58-летний специалист имеет сразу несколько вариантов продолжения своей тренерской карьеры, добавило издание. Станислав Черчесов стоял у руля сборной России с августа 2016 года по июль 2021 года. Под руководством Станислава Саламовича сборная страны дошла до четвертьфинальной стадии чемпионата мира 2018 года. На чемпионате Европы 2020 сборная Черчесова заняла последнее место в группе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика