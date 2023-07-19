Международная федерация гимнастики допустила россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе

Атлеты смогут участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года.

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Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

«Исполнительный комитет принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Белоруссии в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с РФ или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы FIG.

В пресс-службе также пояснили, что для участия атлет долен будет подать заявку в соответствии с особыми правилами. После этого те, кто получил статус индивидуального нейтрального спортсмена, получат право выступать на соревнованиях, включая квалификационные турниры к Олимпиаде 2024 года в Париже.

Ранее сообщалось, что решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года примут не раньше сентября. Об этом рассказал глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге.