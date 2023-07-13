МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленный срок

В МОК объяснили такое решение санкциями в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине.

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Россию и Белоруссию не пригласят к участию в Олимпиаде-2024 в Париже в ранее установленную дату - 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Решение связано с санкциями, которые были введены в отношении российского и белорусского спорта из-за ситуации на Украине.

Приглашения в 203 Национальных олимпийских комитета (НОК) разошлют 26 июля. В списке стран, не получивших приглашение, также оказалась Гватемала.

В начале июля стало известно, что российские клубы не сыграют в предстоящем сезоне баскетбольной Евролиги. Решение о приостановке участия россиян в турнирах было принято в феврале прошлого года.