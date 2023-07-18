Решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года примут не раньше сентября
Решение об участии спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх примут не раньше сентября. Так считает глава оргкомитета Олимпиады в Париже Тони Эстанге.
«Я понял от Международного олимпийского комитета, что это решение будет принято не раньше сентября 2023 года. Мы узнаем об этом к концу лета», - цитирует его ТАСС.
Эстанге подчеркнул, что спортсменам, желающим участвовать, нужно будет поучаствовать в квалификационных соревнованиях, после чего их участие подтвердят Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Он заверил, что оргкомитет будет рад атлетам, которые прошли квалификацию.
Ранее в организационном комитете Олимпийских игр 2024 года в Париже провели обыски. Они были проведены в рамках расследований, связанных с незаконным захватом интересов и предвзятостью.