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Решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года примут не раньше сентября

Анастасия Бобылева
17:18 18.07.2023
По мнению главы оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге, раньше сентября не стоит ожидать ответа на вопрос, будут ли россияне и белорусы участвовать в ОИ-2024.
Решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года примут не раньше сентября
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Решение об участии спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх примут не раньше сентября. Так считает глава оргкомитета Олимпиады в Париже Тони Эстанге.

«Я понял от Международного олимпийского комитета, что это решение будет принято не раньше сентября 2023 года. Мы узнаем об этом к концу лета», - цитирует его ТАСС.

Эстанге подчеркнул, что спортсменам, желающим участвовать, нужно будет поучаствовать в квалификационных соревнованиях, после чего их участие подтвердят Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Он заверил, что оргкомитет будет рад атлетам, которые прошли квалификацию.

Ранее в организационном комитете Олимпийских игр 2024 года в Париже провели обыски. Они были проведены в рамках расследований, связанных  с незаконным захватом интересов и предвзятостью.

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