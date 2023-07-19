Бойцы 6-й роты: от горячих стволов можно было прикурить во время боев за Работино

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Бойцы 6-й роты вступили в неравный бой вблизи поселка Работино в Запорожской области и выстояли. Почти двое суток военнослужащие сдерживали натиск противника.

К сожалению, сегодня в строю нет командира 6-й роты Алексея Алексеевича Мельникова, который будучи тяжело раненым до последнего командовал подразделением, но от полученных травм скончался. Все же остальные представлены к госнаградам, каждый из них получит орден Мужества. Награды героям вручает заместитель командующего группировкой на Запорожском направлении.

«Волнами, группами по 15-20 человек, противник постоянно атаковал. Это было под непрерывным обстрелом из артиллерийских орудий и танков противника», - рассказал заместитель командующего группировкой на Запорожском направлении с позывным Альбатрос.

Ожесточенные бои близ Работино длятся уже больше месяца. Это одна из ключевых и стратегически важных позиций. Для украинского штаба прорыв здесь значит прямой выход войск боевиков в направлении города Токмак, и дальше к берегу Азовского моря. Но перед этим придется пройти российскую линию обороны, а это даже с армией наемников и западной техникой оказалось для украинской стороны задачей непосильной.

Сутки артиллерия противника обстреливала позиции 6-й роты тяжелыми снарядами, кассетными боеприпасами и ракетами HIMARS. Здесь же боевики применили высокоточные снаряды Excalibur. Понадеявшись на численное превосходство, в бой пошли штурмовики, но остановились под плотным огнем российских военных.

«У них тоже были мысли, откуда у нас столько всего! Когда работали, там неимоверно было: как будто дождь из пуль идет просто, голову опасно было выносить», - поделился военнослужащий ВС РФ Максим Шапкин.

Максим Шапкин - пулеметчик. Одним из первых вступил в бой. Вспоминает, как тысячами расходовал патроны без перерыва, когда одну волну наступающих меняла другая.

«Можно было сигарету прикурить. Стволы красные стояли», - признался военнослужащий.

За сутки противник восемь раз пытался атаковать позиции роты, но безуспешно.

«Когда враг шел, там отдыхать времени точно не было. Пока товарищ отстреливается, ты ему еще заряжаешь патроны», - рассказал военнослужащий ВС РФ Дмитрий Егунов.

Рота целиком состоит из тех, кто прибыл на линию соприкосновения из запаса. Под руководством опытных инструкторов за год подготовки они научились работать сообща в самых сложных ситуациях.

«Главное в бою это плечо друга. Каждый проявил верх героизма. А рядом бойцы, которые вместе с ними сражались, глядя на товарищей, вдохновлялись», - отметил командир подразделения ВС РФ Олег Чернышов.

Бойцы 6-й мотострелковой роты уничтожили свыше 70 боевиков, несколько бронемашин и пикапов украинских сих. Противник отступил. Сами же мотострелки после короткого перерыва вернутся на фронт.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.