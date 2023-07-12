ВС РФ уничтожили машины разминирования ВСУ на переднем крае обороны около Работино

На Запорожском направлении ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении этого населенного пункта.

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Российские военные уничтожили машины разминирования противника на переднем крае обороны около Работино в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«При попытке разминирования переднего края обороны уничтожены инженерные машины разминирования ВСУ», - заявил он.

Начальник пресс-центра рассказал о попытках киевских формирований атаковать в направлении Работино. В ходе боя противник несет потери как в живой силе, так и в военной технике. Как утверждает Чехов, уничтожены танки, боевые бронированные машины и автомобили с националистами. Кроме того, наши бойцы нанесли удары по местам скопления боевиков, применив ТОС «Солнцепек».

Также он рассказал о ситуации на Южно-Донецком направлении. Там подразделения группировки «Восток» пресекли попытки противника разведки боем в районе Равнополь.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью сообщил, что в ходе отражения украинской атаки в районе Работино уничтожено более 70 украинских военнослужащих и восемь БМП.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.