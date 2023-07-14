Встретить на ранних подступах: как артиллеристы уничтожают танки Leopard на Ореховском направлении

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Интенсивные бои в зоне специальной операции сейчас идут на Ореховском направлении. В район поселка Работино выдвинулись украинские националисты, туда движется бронетехника. И первыми на ранних подступах ее встречают огнем российские артиллеристы.

Несколько суток подряд противник атакует и днем и ночью, пытается разрушить укрепления и высадить штурмовые отряды. Вражеской технике приходится подходить близко к переднему краю. В этот момент машины боевиков наиболее уязвимы.

«Бывает много целей. Стараемся друг друга менять. Все друг друга поддерживаем», - говорят бойцы.

Точная и слаженная работа артиллерии - главная помеха для продвижения сил противника. За расчетами российских «Гиацинтов» ведется настоящая охота. Дроны регулярно пытаются разглядеть позиции орудий.

Под удар российских сил попадает бронетехника поставленная Украине странами Запада. Это и немецкие танки Leopard и БМП Bradley американского производства. Именно они сейчас активно применяются боевиками в ходе контрнаступления. Часто иностранные машины двигаются под управлением наемников.

«На натовской технике мы постоянно слышим речи наёмников, которые говорят на английском и польском языках. Видимо это происходит из-за того, что украинские военнослужащие не успевают просто подготовить своих специалистов», - считает военнослужащий с позывным «Заяц».

Бои идут почти без перерыва. Одна волна наступающих сменяется следующей. Неся колоссальные потери, противник сменил тактику. Боевики пытаются закрепиться на ближних рубежах, передвигаясь малыми группами. Здесь отпор им дают российские передовые отряды.

«Когда они подходят ближе к нам, высаживаются на Bradley, они работают группами. По 10 человек привозят и увозят. Вступаем в работу, отбиваем атаки. По лесополкам бегаем и отбиваем атаки их», - рассказывает боец с позывным «Калибр».

Несмотря на отчаянные попытки противника прорвать линию обороны и выйти в направлении Токмака, российские войска надежно удерживают позиции. В отдельных случаях они продвигаются вперед, укрепляясь на новых рубежах.

Напомним, на днях Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что с начала украинского контрнаступления было уничтожено 17 вражеских танков Leopard и 12 боевых машин пехоты Bradley.