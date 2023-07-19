Путин заявил, что в честь участников спецоперации будут названы улицы и школы

По словам президента Путина, некоторые школы, улицы и даже города в России могут быть названы в честь героев спецоперации.

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в честь участников спецоперации на Украине будут названы школы, парки, улицы и даже города.

На заседании Наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» президент обратил внимание на победителя конкурса «Лидеры России» Илью Штокмана. Молодой человек решил участвовать в СВО в качестве добровольца.

«Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев», - сказал Путин, обращаясь к Штокману.

Ранее президент заявил, что военнослужащие постоянно рискуют своей жизнью, поэтому их работа является тяжелейшей.