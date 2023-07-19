Путин назвал тяжелейшей работу участников СВО

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Президент России Владимир Путин заявил, что работа участников специальной военной операции - тяжелейшая, сопровождающаяся угрозами жизни и здоровью. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» в беседе с Ильей Штокманом, первым заместителем главы Нижнего Новгорода, который отправился добровольцем в зону СВО.

«Знаю, как там непросто приходится на отдельных участках, да и вообще в целом это непросто. Это тяжелейшая работа - и днем, и ночью. В условиях угрозы жизни и здоровью, постоянной. Это непростая история», - заявил Путин.

Президент также пожелал Штокману успехов в зоне спецоперации, выполнив все задачи, успешно вернуться в мирную жизнь.