Снаряд ВСУ пробил угол частного дома в Макеевке и чуть не убил пенсионеров

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Киевские формирования обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике. Один из снарядов пробил угол частного дома, разрушил хозяйственные постройки на участке. Кадры с последствиями украинского обстрела публикует «Звезда».

В результате удара кухня полностью разрушена, отопительную батарею вырвало с корнем, осколками засыпало пол. В доме жили пенсионеры - во время обстрела они находились внутри. От трагедии их спасло то, что в момент попадания снаряда они спали в самой дальней комнате от эпицентра взрыва.

В начале месяца в Макеевке после обстрела со стороны ВСУ повреждения получили 12 школ и 13 детских садов, также пострадали жилые дома и больница.