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Боевики обстреляли Макеевку и Донецк натовским снарядами

Елизавета Егорова
16:51 18.07.2023
Украинские боевики обстреляли Макеевку и Донецк 28 снарядами калибра 155 миллиметров.
Боевики обстреляли Макеевку и Донецк натовским снарядами
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Сегодня с 15:30 по 16:25 украинские боевики выпустили 28 снарядов калибра 155 миллиметра по Донецку и Макеевке. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:35 н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:55 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», - написало представительство в Telegram-канале.

В начале июля после обстрела ВСУ Макеевки были повреждены 12 школ, 13 детских садов, жилые многоквартирные дома, а также медицинские учреждения. Кроме того, на Красногвардейской нефтебазе в городе произошел пожар - там загорелись пять емкостей с топливом.

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