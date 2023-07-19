Московские парки возобновили работу после улучшения погоды

Ранее парки были временно закрыты для посещения из-за ливней и сильного ветра.

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Парки Москвы 19 июля возобновили свою работу после временного закрытия из-за погодных условий. Жители и гости столицы могут посетить их с 13:00.

«Погода в Москве улучшилась, и парки снова открываются для гостей. Посетить их можно уже с 13:00», - цитирует сообщение столичной мэрии RT.

Напомним, что 18 июля на Москву обрушился сильный ливень с грозой. В результате были затоплены некоторые столичные улицы, были отменены или задержаны некоторые авиарейсы. Из-за мощного ветра в готовое начали падать деревья, повредив припаркованные автомобили.