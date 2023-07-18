В Москве из-за ливня задержали или отменили почти 30 авиарейсов
Из-за мощного ливня в грозой в московских аэропортах отменили или задержали 27 рейсов.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
В аэропортах Москвы было отменено или задержано 27 авиарейсов. Причиной таких изменений стал мощный ливень с грозой, накрывший столицу.
По имеющимся данным, на момент 15:40 по московскому времени во «Внуково» отменили 10 рейсов и задержали 3, в «Домодедово» было отменено 4 и задержано 7, в «Шереметьево» задержали 3 рейса.
Ливень с грозой накрыл Москву во вторник 18 июля, сопровождаемый сильными порывами ветра.
Ранее в Туапсе потоком воды снесло мост. В Туапсинском районе было объявлено экстренное штормовое предупреждение об ухудшении погоды.