В Москве из-за ливня задержали или отменили почти 30 авиарейсов

Из-за мощного ливня в грозой в московских аэропортах отменили или задержали 27 рейсов.

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В аэропортах Москвы было отменено или задержано 27 авиарейсов. Причиной таких изменений стал мощный ливень с грозой, накрывший столицу.

По имеющимся данным, на момент 15:40 по московскому времени во «Внуково» отменили 10 рейсов и задержали 3, в «Домодедово» было отменено 4 и задержано 7, в «Шереметьево» задержали 3 рейса.

Ливень с грозой накрыл Москву во вторник 18 июля, сопровождаемый сильными порывами ветра.

Ранее в Туапсе потоком воды снесло мост. В Туапсинском районе было объявлено экстренное штормовое предупреждение об ухудшении погоды.