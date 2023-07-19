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Пушилин передал матери Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»

Игнат Далакян
12:38 19.07.2023
Во время передачи медали глава ДНР выразил слова благодарности матери Владлена Татарского.
Пушилин передал матери Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»
© Фото: Денис Пушилин, Телеграм
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал матери погибшего военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) медаль «За освобождение Мариуполя».

«Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне. Всегда сложно в таких ситуациях подбирать слова…», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Врио главы ДНР также выразил благодарность матери Владлена Татарского во время передачи медали.

Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. В результате теракта пострадало более 50 человек. По факту преступления была задержана Дарья Трепова, которая подарила военкору замаскированную бомбу.

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