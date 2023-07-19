Пушилин передал матери Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»
Во время передачи медали глава ДНР выразил слова благодарности матери Владлена Татарского.
© Фото: Денис Пушилин, Телеграм
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал матери погибшего военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) медаль «За освобождение Мариуполя».
«Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне. Всегда сложно в таких ситуациях подбирать слова…», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Врио главы ДНР также выразил благодарность матери Владлена Татарского во время передачи медали.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. В результате теракта пострадало более 50 человек. По факту преступления была задержана Дарья Трепова, которая подарила военкору замаскированную бомбу.