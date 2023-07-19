В стране и мире Пушилин передал матери Татарского медаль «За освобождение Мариуполя» Игнат Далакян Во время передачи медали глава ДНР выразил слова благодарности матери Владлена Татарского. © Фото: Денис Пушилин, Телеграм Читайте нас на: Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал матери погибшего военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) медаль «За освобождение Мариуполя». «Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне. Всегда сложно в таких ситуациях подбирать слова…», - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Врио главы ДНР также выразил благодарность матери Владлена Татарского во время передачи медали. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. В результате теракта пострадало более 50 человек. По факту преступления была задержана Дарья Трепова, которая подарила военкору замаскированную бомбу. Экспертное мнение и аналитика