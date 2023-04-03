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Военный эксперт Насонов: военкора Татарского могли подорвать с помощью датчика или SIM-карты

Анна Назайкина
11:35 03.04.2023
Ранее в СК сообщили о задержании подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: РИА Новости
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Взрывное устройство, которое убило в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского, могло быть сделано очень просто. Для дистанционного подрыва террористы могли использовать либо SIM-карту, либо специальный датчик с таймером. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил военный эксперт Роман Насонов.

«Это можно сделать посредством SIM-карты, которая дистанционно получит СМС и приведет в действие взрывное устройство... Можно поставить определенный датчик, который через указанное время сдетонирует», - сказал он.

Насонов отметил, что обнаружить такую бомбу в кафе не представлялось возможным, так как там отсутствуют специальные рамки и методы досмотра, которые есть в метро и на массовых мероприятиях.

Поэтому пронести взрывчатое вещество на мероприятие было достаточно просто, считает эксперт.

«Если она не ехала на метро, где стоит энтероскоп, который может определить взрывчатое вещество у нее в сумочке, а ехала на своей машине... она достаточно легко могла его (взрывное устройство. - Прим. ред.) пронести», - добавил Насонов.

Ранее стало известно, что подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге Дарью Трепову задержали сотрудники Следственного комитета вместе с оперативниками.

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