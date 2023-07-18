Россия направила в Турцию два самолета-амфибии для тушения лесных пожаров

Два самолета-амфибии Бе-200ЧС вылетели из Ростова-на-Дону в турецкие города Мугла и Измир для тушения лесных пожаров.

© Видео: МЧС РФ © Фото: Mustafa Kaya XinHua Globallookpress

МЧС России направило в Турцию два самолета-амфибии Бе-200ЧС для тушения крупных лесных пожаров. Президент России Владимир Путин издал соответствующий указ после получения запроса на помощь от турецкой стороны. Воздушные судна вылетели из Ростова-на-Дону в города Мугла и Измир.

Российская спасательная техника признана одной из самых эффективных в тушении природных пожаров. Преимущество самолета-амфибии заключается том, что он способен на открытых водоемах наполнять баки 12 тоннами воды, а затем сбрасывать жидкость на очаги возгораний.

Ранее самолеты-амфибии использовались для тушения пожара в селе Шайдуриха Свердловской области. Открытое горение удалось успешно ликвидировать.