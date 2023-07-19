Эксперт Литовкин заявил, что у ВСУ нет времени подобающе готовить офицеров

Украинская сторона несет колоссальные потери, испытывает нехватку в командирах взводов и в командирах рот, пояснил Виктор Литовкин. С этим и связан новый указ Зеленского об офицерах без высшего военного образования.

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Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре со «Звездой» прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского присваивать офицерские звания без высшего военного образования.

«С младшим командным составом офицерским у Украины полный шлак. Очень большие потери, нет командиров взводов, нет командиров рот, не кому руководить людьми на передовой, не с кем ходить в наступление. Вынуждены самым способным солдатам, проявившим себя в бою, присваивать офицерские звания, потому что времени обучать их и переподготавливать тоже нет», - сказал он.

По словам Литовкина, обучение украинских военнослужащих проходит формально, потому что у ВСУ нет времени для того, чтобы углубленно и тщательно готовить бойцов. Он констатировал, что Украина вынуждена выполнять волю США и НАТО и посылать бой плохо обученных солдат, превращая их в пушечное мясо.

Между тем, военный эксперт и волонтер Евгений Норин объяснил указ Зеленского огромными потерями в ВСУ. По его словам, пик развертывания украинской армии пришелся на 2022 год, поэтому речь может идти только о высоких потерях, которые противник понес на полях сражений.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский разрешил присваивать офицерские звания военнослужащим без высшего военного образования.