В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт Литовкин заявил, что у ВСУ нет времени подобающе готовить офицеров

Андрей Аркадьев
12:01 19.07.2023
Украинская сторона несет колоссальные потери, испытывает нехватку в командирах взводов и в командирах рот, пояснил Виктор Литовкин. С этим и связан новый указ Зеленского об офицерах без высшего военного образования.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре со «Звездой» прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского присваивать офицерские звания без высшего военного образования.

«С младшим командным составом офицерским у Украины полный шлак. Очень большие потери, нет командиров взводов, нет командиров рот, не кому руководить людьми на передовой, не с кем ходить в наступление. Вынуждены самым способным солдатам, проявившим себя в бою, присваивать офицерские звания, потому что времени обучать их и переподготавливать тоже нет», - сказал он.

По словам Литовкина, обучение украинских военнослужащих проходит формально, потому что у ВСУ нет времени для того, чтобы углубленно и тщательно готовить бойцов. Он констатировал, что Украина вынуждена выполнять волю США и НАТО и посылать бой плохо обученных солдат, превращая их в пушечное мясо.

Между тем, военный эксперт и волонтер Евгений Норин объяснил указ Зеленского огромными потерями в ВСУ. По его словам, пик развертывания украинской армии пришелся на 2022 год, поэтому речь может идти только о высоких потерях, которые противник понес на полях сражений.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский разрешил присваивать офицерские звания военнослужащим без высшего военного образования.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:38 В стране и мире
Пушилин передал матери Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»
11:38 В стране и мире
В ФТС сообщили, что разворот российской торговли на Юг и Восток состоялся
06:01 В стране и мире
Взрывы прогремели в Киеве и области
00:24 В стране и мире
В полиции раскрыли детали операции по спасению похищенной в Шахтах шестилетней девочки
21:37 В стране и мире
Представитель Госдепа Миллер заявил, что США непричастны к атаке на Крымский мост
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Журналистка из США увидела пророчество войны в Косово в серии «Симпсонов»
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.