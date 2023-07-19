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В ФТС сообщили, что разворот российской торговли на Юг и Восток состоялся

Вероника Волосунова
11:38 19.07.2023
Руслан Давыдов, назначенный на должность врио главы ФТС в феврале 2023 года, констатировал глобальный поворот торговли РФ в стороны Юга и Востока.
В ФТС сообщили, что разворот российской торговли на Юг и Восток состоялся
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Смена курса российской внешней торговли на Юг и на Восток уже состоялась. Об этом во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

«Действительно, можно констатировать, что глобальный поворот нашей торговли на Восток и на Юг уже состоялся», - заявил Давыдов.

Ранее Путин заявил, что Россия смогла увеличить экспорт сельхозпродукции до 41,6 миллиардов долларов вопреки барьерам во внешней торговле

Мишустин сменил главу ФТС в феврале 2023 года из-за достижения им 70-летнего возраста. На должность врио был назначен Руслан Давыдов.

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