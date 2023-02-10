Мишустин своим указом сменил главу ФТС

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Председатель правительства Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина от должности главы ФТС. Причина - достижение им 70-летнего возраста, сообщила пресс-служба кабинета министров. Булавин возглавлял ведомство с июля 2016 года.

«Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова <...> Занимавший пост руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Булавин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет», - говорится в сообщении.

С 2017 года Давыдов работал в должности первого замруководителя ФТС, поэтому с работой ведомства знаком не понаслышке. Находясь на посту, он курировал внедрение автоматических процедур при декларировании и работу электронных таможен.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Алексея Павлова. Он находился на этом посту с 2009 года.