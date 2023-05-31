В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч

Депутат также считают, что нужно запретить передвигаться на СИМ по пешеходным улицам.

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Депутаты Госдумы предложили запретить передвигаться на электросамокатах по пешеходным улицам и ограничить их скорость до 15 км/ч. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обращение, направленное депутата «Единой России» в Минтранс и МВД.

Согласно документу, депутаты предлагают на уровне программного обеспечения ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч, запретить ездить на них по пешеходным улицам, а также пользоваться такими средствами передвижения лицам до 18 лет. Эти меры предлагается распространить и на курьеров.

По мнению депутатов, на необходимость введения дополнительных ограничений указывает статистика - так, если в 2019 году было зафиксировано 147 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), то в 2022-м - уже 976, в результате чего погибло 19 человек.

«Непрерывный рост (статистики. - Прим.ред.)показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч», - считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

В то же время, как отметили представители компаний проката СИМ в беседе с изданием, скорость электросамокатов уже регулируется в зависимости от локации и на многолюдных улицах, в парках и скверах не превышает 15 км/ч. Всеобщее ограничение негативно скажется на возможности людей пользоваться электросамокатами как средством транспорта, так как нельзя будет ехать быстрее там, где есть инфраструктура и нет пешеходов.

С 1 марта в России начали действовать ограничения для СИМ. Согласно новым ПДД, масса транспортного средства не должна превышать 35 килограммов, а скорость движения нельзя развивать более 25 км/час. На электросамокатах разрешено ездить по правому краю проезжей части дороги вместе с велосипедами. При движении по тротуарам преимущество отдается пешеходам.