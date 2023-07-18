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Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе

Виктория Косогляденко
Игнат Далакян
08:46 18.07.2023
Работа Керченской паромной переправы возобновлена после приостановки из-за неблагоприятных погодных условий.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Опубликованы кадры возобновленной работы Керченской паромной переправы.

На видео можно увидеть, как грузовой автомобиль загружают на десантный корабль ВМФ РФ для переправки через Керченский пролив.

Ранее на видео попала огромная пробка на пути к Керченской паромной переправе. Автомобили в несколько рядов выстроились в ожидании воспользоваться паромной переправой.

До этого первый после теракта на Крымском мосту паром «Лаврентий», груженный автомобилями, отправился из Керчи в Тамань. Было переправлено 29 транспортных средств и 90 пассажиров.

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