Первый после теракта на Крымском мосту паром с автомобилями отправился из Керчи в Тамань

Сообщается, что на первом рейсе переправляются 29 транспортных средств и 90 пассажиров.

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Первый после теракта на Крымском мосту паром «Лаврентий» с автомобилями отправился из Керчи в Тамань. Об этом заявил генеральный директор «Крымские морские порты» Николай Зеленкевич.

«В первый рейс (паром - Прим.ред.) "Лаврентий" пошел, (на нем переправляются - Прим.ред.) 29 транспортных средств и 90 пассажиров», - цитирует ТАСС Зеленкевича.

Кроме того, он сообщил, что перевозка пассажиров и транспорта осуществляется бесплатно, а также усилены досмотровые операции.

Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил о том, что железнодорожная часть Крымского моста работает полноценно. Он также добавил, что все паромы на Керченской переправе готовы к перевозкам.

Напомним, что 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП, из-за чего движение было ограничено. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан и туристов воздержаться от поездок по мосту. После Национальный антитеррористический комитет РФ назвал актом террора атаку на Крымский мост. Российское внешнеполитическое ведомство решительно осудило террористическую атаку киевского режима.