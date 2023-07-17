На видео попала огромная пробка на пути к Керченской паромной переправе

Застрявшим в пробке водителям и пассажирам раздают воду.

© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

На одной из перехватывающих парковок вблизи порта Кавказ образовалась большая пробка. Очевидцы сняли ситуацию на видео.

На опубликованных кадрах машины стоят в несколько рядов, ожидая возможности воспользоваться паромной переправой. Застрявшим в пробке водителям и пассажирам бесплатно раздают воду.

«Созданы все условия для комфортного ожидания. При необходимости готовы увеличить их количество», - передает 360 слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По словам главы региона, на перехватывающих парковках есть вода и горячее питания, а также туалеты. На всех площадках дежурят врачи и волонтеры, уточнил он.

Ранее работа Керченской паромной переправы была приостановлена до особых распоряжений. Уже в 10:00 17 июля переправа возобновила свою работу.

Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, на переправу уже начали пропускать легковые автомобили. Перед этим машины проходят тщательный досмотр.