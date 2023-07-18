Армия Минобороны РФ сообщило об отражении 28 атак БПЛА на востоке Крыма В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, сообщили в МО РФ. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Министерство обороны России сообщило об отражении 28 беспилотных летательных аппаратов на востоке Крыма. «Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение», - сообщили в Минобороны России. Российское оборонное ведомство отметило, что пострадавших и разрушений в результате пресеченной террористической атаки нет. Ранее была совершена атака двумя украинскими надводными беспилотниками на Крымский мост. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения данного террористического акта. До этого в Севастополе была предпринята ночная атака вражеских БПЛА. Российские военные всего отразили девять атак вражеских беспилотников. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика