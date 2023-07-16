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В Севастополе сбит еще один беспилотник в районе мыса Манганари

Анна Назайкина
07:58 16.07.2023
Всего сбиты два дрона, пять подавлены силами РЭБ, еще два уничтожены на внешнем рейде.
В Севастополе сбит еще один беспилотник в районе мыса Манганари
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о еще одном сбитом украинском дроне в районе мыса Манганари. Таким образом, российским военным удалось отразить атаку девяти БПЛА, передает RT.

«По уточненным данным, еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари», - написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что это ночью были сбиты 2 беспилотных летательных аппарата противника, пять дронов подавили силы радиоэлектронной борьбы, еще два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде.

По словам губернатора, в настоящий момент в Севастополе после ночной атаки спокойная остановка. Сейчас в городе приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

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