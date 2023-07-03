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Блиновскую в 2019 году оштрафовали за нарушение мер по противодействию коррупции

Дарина Криц
05:22 03.07.2023
Блиновская взяла к себе на работы бывшего государственного налогового инспектора, которая ранее выезжала к ней с проверками.
Блиновскую в 2019 году оштрафовали за нарушение мер по противодействию коррупции
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Блогер Елена Блиновская, автор «Марафона желаний», в 2019 году привлекалась к административной ответственности, она нарушила законодательство в отношении найма сотрудника. Так, Блиновская взяла к себе на работу ранее выезжавшего к ней налогового инспектора.

По информации ТАСС, мировой суд постановил блогера выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

«Мировой судебный участок в Москве назначил компании Блиновской в 2019 году административный штраф в размере 20 тысяч рублей, признав организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)», - сообщил суд агентству.

Отмечено, что Елена Блиновская признала вину. Приводятся слова защитника Блиновской о непредумышленности ее действий и устранении допущенного нарушения. Назначенный штраф, как отмечено, был выплачен блогером в установленном законом порядке.

Ранее, в мае, в Следственном комитете рассказали, сколько заплатила Блиновская для погашения задолженности. По состоянию на 14 мая, Елена Блиновская выплатила 10 миллионов рублей в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Ее общая налоговая задолженность составила 918 миллионов рублей.

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