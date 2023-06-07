Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий

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Мосгорсуд не поменял решение Пресненского районного суда касаемо меры пресечения для Алексея Блиновского. Ему вынесен запрет определенных действий.

«С учетом позиции прокуратуры Москвы Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемому Алексею Блиновскому меры пресечения в виде запрета определенных действий», - сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

В сообщении также говорится, что апелляционная жалоба, подаваемая адвокатом Блиновского, осталась без удовлетворения.

В середине мая мужа блогера Елены Блиновской доставили в суд по делу о неуплате налогов. Он стал фигурантом дела об отмывании денег.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы арестовали шесть банковских счетов супругов. На них лежали сотни миллионов рублей.